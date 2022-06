Sceny jak z filmu! Pościg za motocyklistą ulicami Gdańska. Pijanego 25-latka zatrzymano gdy uderzył w policyjny radiowóz

Gdańsk. Policjanci chcieli zatrzymać go za brak włączonych świateł. Wtedy zaczął się pościg

Całe zdarzenie miało miejsce we wtorkowy wieczór 21 czerwca (2022 r.). Na al. Płażyńskiego policjanci gdańskiej drogówki zauważyli kierującego motorowerem marki Yamaha, który jechał bez włączonych świateł. Funkcjonariusze dali kierującemu sygnał do zatrzymania. Na początku mężczyzna zastosował się do tych poleceń, lecz po chwili gwałtownie przyśpieszył i zaczął uciekać.

- Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za kierowcą jednośladu, dając mu polecenia do zatrzymania, przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych - relacjonuje oficer prasowy KMP w Gdańsku. - Podczas ucieczki przed policjantami mężczyzna popełnił pięć wykroczeń w ruchu drogowym, między innymi przejechał na czerwonym świetle, dwukrotnie jechał po przejściu dla pieszych, stworzył zagrożenie w ruchu drogowym i nieprawidłowo zmieniał pas ruchu.

Pościg zakończył się, gdy na ulicy Broniewskiego kierujący yamahą uderzył w lewy narożnik radiowozu, a następnie wywrócił się z motorowerem, spadając z niego. Po sprawdzeniu stanu zdrowia mężczyzny, policjanci zatrzymali 25-latka z powiatu gdańskiego. To był jednak dopiero początek kłopotów pirata drogowego.