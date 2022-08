Schody donikąd. Jak obecnie wygląda zabytkowy nieczynny przystanek kolejowy Gdańsk Kolonia? Krzysztof Dunaj

W 2021 roku zakończył się remont dawnego przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdańsk Kolonia na linii do Nowego Portu. To właśnie w tym czasie zrobiło się głośno o "schodach donikąd", które znajdują się metr nad ziemią. Powód? Przystanek Kolonia podlega ochronie konserwatorskiej. Jak wyglądają teraz schody, które miały być ładnie wyeksponowane? Jedyne, co się zmieniło to fakt, że szyba, która je zabezpiecza, została pomazana przez wandali.