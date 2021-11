Ścieżki rowerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 listopada?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w Gdańsku ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 28 listopada w Gdańsku ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem elektrowni wodnych na Raduni

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,61 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 728 m

Suma zjazdów: 723 m

Trasę dla rowerzystów z Gdańska poleca Lubimyrowery.pl

Trasa realizowana w ramach rekreacyjnych rajdów rowerowych serwisu internetowego LubimyRowery.pl.

Nazwa trasy nie jest związana z instniejącym w rzeczywistości szlakiem. To inwencja własna prowadzącego. Do realizacji przejazdu najlepiej wykorzystać rower górski. Rowery turystyczne lub trekingowe ze względu na teren przez jaki trasa prowadzi mogą nie podołać zadaniu. W wielu miejscach prowadzi dość piaszczystymi leśnymi duktami lub błotnistymi drogami gruntowymi.

