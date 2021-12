Ścieżki rowerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w okolicy Gdańska? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 grudnia przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 11 km od Gdańska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Gdańska warto wybrać w weekend 25 - 26 grudnia.

Ścieżki rowerowe w okolicy Gdańska

🚲 Trasa rowerowa: Przez Mierzeję Wiślaną Stopień trudności: 2

Dystans: 171,76 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 675 m Rowerzystom z Gdańska trasę poleca Lubimyrowery.pl Trasa jednodniowego rajdu rowerowego przez Mierzeję Wiślaną. Celem rajdu była granica RP z Rosją.

Wyruszamy z Gdańska z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim. Dalej wzdłuż brzegów Opływu Motławy i przez Olszynkę docieramy do Rafinerii Gdańskiej. Lokalnym asfaltem o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego dojeżdżamy do Sobieszewa. Przez Wyspę Sobieszewską przejeżdżamy zalesionym rejonem, tym samym przejazd jest zdecydowanie wygodniejszy ponieważ dookoła hulał całkiem dokuczliwy wiatr. Po raz kolejny mieliśmy okazję zmierzyć się z dość interwałowymi wzniesieniam wyspy. Przygodę z Wyspą Sobieszewską kończymy na przystani promowej w Świbnie. Prom przez Wisłę kursuje do przystani w Mikoszewie. Już w Mikoszewie opuszczamy ucywilizowane rejony Mierzei i chowamy się w leśnych ostępach. Leśnymi duktami docieramy do okolic Jantaru. Tam rozpoczyna się najlepszy etap wyprawy... singiel wzdłuż wybrzeża. Zdjęcia nie oddają w pełni uroku tego miejsca ani frajdy i przyjemności z jazdy jakiej nam dostarczył. Wspaniała zabawa na singlu trała aż do okolic Kątów Rybackich. Dalszy etap jazdy to już leśne dukty nieco piaszczyste ale przejezdne dla roweru górskiego, które doprowadziły nas do Krynicy Morskiej. W Krynicy robimy dłuższą przerwę na obiad i odpoczynek przed dalszą jazdą. W Krynicy Morskiej swój początek ma całkiem niedawno wybudowany odcinek planowanej trasy rowerowej przez Piaski a kończący się tuż przy granicy z Rosją. Wcześniejszy kameralny przejazd leśnym duktem wymagający niekiedy przedzierania się przez trudno przejezdne leśne chaszcze przeistoczył się w jazdę szeroką i wygodną drogą pożarową. Aktualnie wygląda to dość dobrze, ale czy tak będzie w kolejnych latach? Jeżeli na tę drogę nie zostaną wpuszczone samochody, to z pewnością tak. Natomiast w przeciwnym razie droga zmieni się w zwykłą szutrówkę pokrytę tarką i garbami. Oby ten scenariusz się nie ziścił. Po spotakaniu z granicą do Gdańka śmigamy asfaltami. Wybór podyktowany warunkami atmosferycznymi. Całość drogi powrotnej minęła nam w deszczu i dość dokuczliwym wietrze.

🚲 Trasa rowerowa: 88 km rowerem Szlakiem Mennonitów z Gdańska do Elbląga Stopień trudności: 2

Dystans: 87,97 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 880 m

Suma zjazdów: 882 m Rowerzystom z Gdańska trasę poleca T.jastrzebowski Trasa Szlakiem Mennonitów z Gdańska do Elbląga. Idealna na całodzienny relaks na rowerze i na sesję fotograficzną. więcej na: Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wokół Wyspy Sobieszewskiej Stopień trudności: 1

Dystans: 27,51 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 22 037 m

Suma podjazdów: 36 482 m

Suma zjazdów: 36 489 m Rowerzystom z Gdańska trasę poleca PomorskieTrasyRowerowe Dominująca nawierzchnia:

asfalt, drogi gruntowe

Czas potrzebny na pokonanie trasy:

2-3 godziny Krótka i urozmaicona propozycja wycieczki wokół Wyspy Sobieszewskiej, która powstała po utworzeniu się dwóch ujściowych ramion rzeki Wisły, naturalnej Wisły Śmiałej w okolicach Górek Wschodnich po powodzi z 1846 r. oraz Przekopu Wisły, sztucznie wykonanego pod koniec XIX w.

Jest to niezwykle bogata w walory przyrodnicze i kulturowe trasa, podczas pokonywania której obejrzeć możemy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie, zabytkową śluzę w Przegalinie oraz modrzewiowy dworek o interesującej historii w Orlu. Wyspa Sobie- szewska to raj dla ornitologów,, którzy w rezerwatach „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” prowadzą obserwacje ptaków i zwierząt. To jeden z najcenniejszych obszarów występowania ptactwa w naszym regionie. Na plażach wyspy, szczególnie w okolicach ujścia Przekopu Wisły, dość często zobaczyć można foki szare.

Trasa rozpoczyna się i kończy przy moście pontonowym i pętli autobusowej w Sobie- szewie (autobusy 186 i 112). Możliwość zaparkowania samochodu na parkingu przy kościele. Większość trasy (24 km) prowadzi oznakowanym niebieskim szlakiem rowerowym im. Wincentego Pola.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdańska

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bursztynowy - Pieszy Żółty ver. 2015 Stopień trudności: 1

Dystans: 33,99 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 172 m

Suma podjazdów: 1 065 m

Suma zjazdów: 1 174 m JJ_Active poleca trasę rowerzystom z Gdańska Szlak okolic Gdańska, którego wiodącym motywem jest bursztyn. Przebiega na terenie gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański oraz w samym Pruszczu Gdańskim. W początkowym fragmencie przemierza lasy otomińskie a potem, po dojściu na Radunię w rejonie Bąkowa, rzeka ta i jej dolina wyznaczają dalszy bieg szlaku. Najpierw jest to trasa w górę rzeki i jej zbiorników do Kolbud a potem aż do Pruszcza Gdańskiego wzdłuż jej biegu. Stąd podział szlaku na dwa odcinki: otomińsko-kolbudzki (Otomin - Kolbudy) i raduński (Kolbudy - Pruszcz Gdański). Elementy bursztynowe szlaku to na odcinku otomińsko-kolbudzkim rezerwat przyrody nieożywionej Bursztynowa Góra obejmujący wyeksploatowane wyrobisko - dawną kopalnię bursztynu. Natomiast na odcinku raduńskim szlak dochodzi do Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria i na jego obszarze faktorii handlowej z okresu wpływów rzymskich. Tutaj można zaznajomić się z pracą dawnego bursztyniarza, poznać przebieg dawnego szlaku bursztynowego, którym wyroby bursztynowe trafiały na południe Europy.

🚲 Trasa rowerowa: Chełm - Lasy oliwskie - powrót ścieżką nadmorską Stopień trudności: 2

Dystans: 42,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 336 m

Suma zjazdów: 1 343 m Trasę dla rowerzystów z Gdańska poleca Wandrzejuk

Jedna z moich ulubionych porannych tras. Wyruszamy z Chełmu i sprawnie docieramy przez Morenę do Matemblewa, gdzie zaczyna się leśny odcinek. Po przejeździe pod Słowackiego ruszamy asfaltem w stronę Oliwy. W tej lokalizacji opcji tras jest wiele, ten wariant wycieczki omija zjazd asfaltem przez las, jedziemy zaś drogą gruntową prowadzącą wprost do "drogi węglowej", którą wspinamy się na Owczarnię. Tam, jadąc chwilę "drogą marnych mostów" skręcamy w las, by osiągnąć szczyt doliny Radości, którą zjeżdżamy do Oliwy. Dojeżdżamy do Spacerowej i jedziemy do góry wzdłuż drogi, by finalnie znaleźć się na początku "drogi nadleśniczych" którą kierujemy się w stronę Borodzieja.

Skręcamy w bardzo przyjemny zjazd do doliny świemierowskiej, a tam już czeka nas odcinek miejski. Przejeżdżamy nad torami i do domu powracamy już wzdłuż morza.

