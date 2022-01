Ścieżki spacerowe do 11 km od Gdańska. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 29 - 30 stycznia?

Trasy spacerowe w okolicy Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 11 km od Gdańska, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Gdańsku ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Gdańsku ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🌳 Trasa spacerowa: Najwyższe wzgórza i najgłębsze wąwozy wokół Doliny Radości

Stopień trudności: 2

Dystans: 24,44 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 232 m

Suma podejść: 1 842 m

Suma zejść: 1 823 m

Spacerowiczom z Gdańska trasę poleca GR3miasto

Niejednym wydaje się że na nad morzem jest płasko. Nic jednak bardziej mylnego. W samym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym wysokości przekraczają 150 m n.p.m., a wciągu kilku godzin spokojnie pokonać można sumę przewyższeń zbliżoną do niejednych polskich gór.