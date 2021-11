Ścieżki spacerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły spędzenie czasu w weekend 27 - 28 listopada?

Trasy spacerowe w okolicy Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 11 km od Gdańska, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez lasy w okolicach Gdańska Matemblewa

Stopień trudności: 2

Dystans: 10,43 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podejść: 808 m

Suma zejść: 809 m

Trasę spacerową mieszkańcom Gdańska poleca GR3miasto

Gdańsk Matemblewo, to bardzo malowniczy i urokliwy obszar warty odwiedzenia zarówno pieszo jak i na rowerze. Mnóstwo tu ciekawych ścieżek, którymi udać się można na spacer o każdej porze roku jak i dnia. Przez Matemblewo dość ciekawym wąwozem wije się lokalny potok - Strzyża, który wpada do Motławy.

Wędrując przez Dolinę Strzyży z pewnością napotkamy na wiele okazów pomników przyrody ożywionej. Występują tu sosny pospolite praz buki. Po obu stronach Doliny Strzyży rozciągają się dość mocno pofałdowane wzgórza morenowe z Górą Matemblewską na czele. Liczy ona 160 m n.p.m. i znajduje się na pograniczu z osiedlem.

Trasa naszej wędrówki wiedzie przez liczne wzniesienia. Często wędrujemy niemalże niewidocznymi ścieżkami które snują się przez mocno zniszczony las. Niestety połamane konary zawdzięczamy ostatnim pracom lokalnego nadleśnictwa, która prowadzi na tym obszarze nieumiejętną "gospodarkę leśną".

