Ścieżki spacerowe do 11 km od Gdańska. Pomysły spędzenie czasu w weekend 4 - 5 czerwca

Trasy spacerowe w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 11 km od Gdańska, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Ptasi Raj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,13 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 23 651 m

Suma podejść: 23 668 m

Suma zejść: 23 670 m

Trasę spacerową mieszkańcom Gdańska poleca WiWok

Krótki spacer z możliwością obserwowania dzikiej przyrody, a w szczególności ptactwa. Wieże widokowe i pomost stwarzają dobre warunki do obserwowania ptaków. Doskonałe wyciszenie.

Nawiguj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,32 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 211 m

Suma podejść: 797 m

Suma zejść: 781 m