Seksuolog Anna Michalska o gdańskim programie edukacji seksualnej Zdrovve Love: "Wiedza nie jest zachęcaniem do seksu" [rozmowa]

Zaznacza, że samo przekazywanie wiedzy nie jest zachęcaniem, ani tym bardziej namawianiem do prowadzenia aktywności seksualnej.

To my dorośli nadajemy tym wszystkim sytuacjom znaczenie. To my dorośli mamy przekonanie, że młodzi nie będą chcieli mówić. Oni mówią. Im się usta nie zamykają. Są na tym etapie, na którym czują potrzebę kontaktu z płcią przeciwną. Na zajęciach nie ma przezwisk czy obelg, uczniowie świetnie sobie radzą, szanują się, zadają mądre pytania. To, że pokażemy im prezerwatywę nie znaczy, że pójdą zaraz do apteki i hurtowo je kupią – mówi prowadząca.