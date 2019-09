Sen u dzieci. Pierwszy polski poradnik dla rodziców. Pomóż swojemu dziecku smacznie spać [ROZMOWA]

Sama jestem mamą kilkulatka i z własnego doświadczenia wiem, że sen dzieci spędza sen s powiek rodzicom. "Ta książka pomoże wam i waszemu dziecku nareszcie się wyspać" - czytamy już na okładce. Brzmi obiecująco. Dla kogo jest ta książka? Magda Kaczor: Napisałyśmy poradnik „Sen u dzieci” z myślą o rodzicach, którym noce nie dają adekwatnego wypoczynku, a oni każdego ranka budzą się z poczuciem, że mogliby zrobić coś inaczej, tylko nie mają pomysłu co to mogłoby być. Omawiamy w nim najróżniejsze aspekty związane ze snem dzieci od narodzenia do okresu pierwszych klas szkoły podstawowej. Mówimy nie tylko w jaki sposób można uregulować rytm dobowy niemowlęcia, czy ograniczyć ilość jego nocnych wybudzeń, ale także podpowiadamy jak pomóc starszemu dziecku moczącemu się w nocy lub poradzić sobie z kładzeniem do łóżka rodzeństw w różnym wieku. Co prawda zwracamy się głównie do mam, jednak zachęcamy również tatusiów, aby sięgnęli po lekturę, bo znajdą w niej wiele ciekawostek dla siebie. Magdalena Szczęsna: Poza tym chciałyśmy opowiedzieć o śnie dziecka i różnych aspektach z nim związanych w sposób merytoryczny i zgodny z prawdą. Mamy nadzieję, że w trakcie lektury rodzice będą konfrontować swoje wyobrażenia i oczekiwania z dostępną wiedzą na ten temat i to samo w sobie pomoże przetrwać im trudny okres wczesnego rodzicielstwa. Zaś w przypadku rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, uświadomi wagę snu w życiu dziecka i podpowie jak można o niego zadbać. Dopóki ma się na to jakiś wpływ.

Jako poszukująca odpowiedzi mama, czytałam różne poradniki, blogi, strony internetowe poświęcone dzieciom... Natłok - często sprzecznych informacji - jest ogromny. Jak się w tym poruszać?

Magda Kaczor: To bardzo trudne dla każdego. Mamy epokę swobodnego wyrażania swoich przekonań i opinii, z czego powinniśmy się cieszyć. Jednak ma to też swoje negatywne strony, gdyż każdy może głosić swoje poglądy na dowolny temat i nie ma konieczności podpierania ich żadnymi dowodami. Różne style wychowawcze mają swoich zwolenników, którzy wspierają się we wspólnych przekonaniach. Po epoce kryzysu autorytetów czas oprzeć się na badaniach naukowych, twardych danych, które w zobiektywizowany sposób starają się przedstawiać rzeczywistość. Przygotowując „Sen u dzieci” opierałyśmy się na wiarygodnych danych naukowych, badaniach na dużych grupach pacjentów, które uzupełniłyśmy o anegdoty z codziennego życia. Pragnęłyśmy w przystępny i zabawny, a zarazem rzetelny sposób ukazać jeden z najważniejszych aspektów życia naszych pociech.

Magdalena Szczęsna: Co jest ponadto ważne – chciałyśmy uniknąć wzbudzania w młodym rodzicu poczucia winy bądź go krytykować czy negatywnie oceniać. Nawet jeżeli nie do końca postępuje zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Nie pomaga to we wprowadzaniu zdrowych zasad w żadnym aspekcie naszego życia, a wręcz odwrotnie. Rodzic we wczesnym okresie wymaga od otoczenia przede wszystkim wsparcia (nie mylić z udzielaniem nieproszonych rad od każdej bliższej lub dalszej osoby) i wzmocnienia jego kompetencji rodzicielskich. Mam nadzieję, że nam to się udało.

Wasza książka w jasny sposób prowadzi czytelnika przez różne problemy związane ze snem dzieci. Jak z niej korzystać, by usprawnić sen dziecka?

Magda Kaczor: Poradnik jest faktycznie zróżnicowany tematycznie, bo na kolejnych etapach rozwoju dziecka pojawiają się nowe wyzwania rozwojowe i nie tylko. Zachęcam, aby każdy z czytelników wstępnie przejrzał całą książkę, a później wybrał to co go w danym momencie interesuje. Każdy rozdział stanowi niezależną całość, która pozwala zgłębić dany temat. Proponuję, żeby „Sen u dzieci” zagościł na stałe w biblioteczce każdego rodzica, tak aby można do niej wrócić w każdym momencie.

Magdalena Szczęsna: Jako współautor nie jestem obiektywna, ale uważam, że powinno się przeczytać całą książkę. Natomiast jeżeli rodzic jest zainteresowany konkretnym tematem, to oczywiście, nie ma przeciwwskazań, żeby przeczytał tylko ten jeden rozdział. Aczkolwiek polecam rozpoczęcie lektury od zapoznania się z pierwszym rozdziałem, w którym jest wytłumaczone dużo fizjologii, dzięki czemu będzie łatwiej zrozumieć następne rozdziały.