Serial "Motyw", do którego zdjęcia powstawały w Gdańsku, zadebiutował na player.pl. W rolach głównych Czernecki, Kożuchowska i Grochowska

Do rozwiązania śledztwa nie wystarczy jednak sama analiza dowodów i przesłuchania podejrzanych – trzeba będzie zajrzeć także w przeszłość i poznać jej tajemnice. Tym samym widzowie zobaczą historię osadzoną we współczesnym Gdańsku, a w retrospekcjach przeniosą się do miasta z lat 80.

Gdańsk w serialu "Motyw"

Gdańsk występuje w serialu jako „produkt turystyczny w formie lokowania produktu”. Miasto pojawi się we wszystkich dziesięciu odcinka, w sumie w 30 scenach. Na ekranie zobaczymy wiele współczesnych atrakcji turystycznych i zabytków, i co ważne, zostaną one wymienione także z nazwy. Samo słowo „Gdańsk” usłyszymy w serialu co najmniej 14 razy, zaś 10 razy zostanie ono wymienione w formie tzw. wskazań graficznych.