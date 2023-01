Serwis Wakacje.pl wprowadza konsumentów w błąd? Prezes UOKiK wziął portal pod lupę. Doczekał się reakcji. Jest oficjalne oświadczenie

Wakacje.pl to portal z Gdańska, w którym można znaleźć oferty biur podróży z całego świata. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uważa, że ceny prezentowane w serwisie mogą wprowadzać w błąd. Jako przykład podaje ofertę siedmiodniowego pobytu w 5-gwiazdowym hotelu na Riwierze Tureckiej.

Głos w tej sprawie zabrał prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

- Postawiłem spółce Wakacje.pl zarzut wprowadzania konsumentów w błąd. Cena to jedno z podstawowych kryteriów, które bierzemy pod uwagę, planując wyjazd. Przedsiębiorcy mają obowiązek rzetelnie o niej informować, uwzględniać wszystkie jej elementy i dbać o aktualność. To pierwsze takie działanie na rynku usług turystycznych. Będziemy się dalej przyglądać praktykom dotyczącym podawania cen w tej branży niezależnie od tego, czy są to duże biura podróży, małe firmy czy portale pośredniczące w sprzedaży ofert – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.