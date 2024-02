Sesja rady miasta Gdańska: Planowanie przestrzenne, poparcie dla pomorskiej metropolii i wystąpienie szefowej rady partnerskiej Bremy

Plany zagospodarowania

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania dotyczą Barniewic w rejonie ulicy Mirandy, Starego Miasta w rejonie ulic Wałowej i Rybaki Górne oraz zachodniej części dzielnicy Św. Wojciech. W pierwszej lokalizacji plan porządkuje przestrzeń przyszłych osiedli m. in. wyznaczając tereny zielone i ustalając funkcje społeczne takie jak możliwość lokalizacji przedszkola, czy żłobka. Na terenach Starego Miasta plan dopuszcza kolejne inwestycje deweloperskie. W Św. Wojciechu plan m. in. porządkuje funkcję sportową w miejscu, gdzie w niekontrolowany sposób rozwijają się tory motocrossowe i do jazdy terenowej samochodami.