Setki osób pod Fontanną Neptuna protestowało przeciwko kontrowersyjnej w kwestii edukacji seksualnej nowelizacji Kodeksu Karnego

Ustawę, proponowaną przez rządzącą partię krytykuje także parlamentarna opozycja, która uważa, że projekt ten ma doprowadzić do faktycznego zakazu edukacji seksualnej w Polsce. Ustawa, będąca projektem obywatelskim z inicjatywy Fundacji Pro - Prawo do Życia, zakładała pierwotnie karę pozbawienia wolności w wymiarze trzech lat. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali jej zwiększenie do lat pięciu.

W czwartkowy wieczór pod Fontanną Neptuna w Gdańsku zebrała się kilkusetosobowa grupa głównie młodych ludzi, protestujących przeciwko omawianym zmianom. Organizatorem akcji była m.in. inicjatywa Młoda Zaraza i Tolerado. "Nie zgadzamy się na karanie więzieniem za edukację! Nie ma naszej zgody na zatajanie faktów naukowych! Edukacja to nie ideologia! Fakty to nie ideologia! Edukacja to edukacja, a fakty to fakty. Tyczy się to także edukacji seksualnej. To szansa na bezpieczeństwo zdrowotne i świadomych obywateli. Nie zgadzamy się, aby odbierać nam dostęp do jakiejkolwiek sfery wypracowanej przez naukowców. Nie zgadzamy się, aby odbierać nam wiedzę. Wiedza daje wolność! - podkreślali organizatorzy.