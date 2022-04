Sezon żużlowy zbliża się wielkimi krokami. Jak Zdunek Wybrzeże Gdańsk wypada na inaugurację? Miłe złego początki

Pierwszy mecz w nowym sezonie jest niezwykle ważny i to nie tylko z powodu samego wyniku.

Trzeba wziąć pod uwagę aspekt czysto sportowy, ale też choćby psychologiczny, bo jednak ogranie mocnego rywala już na samym starcie rozgrywek jest dużą dawką pewności siebie. Nie można też zapomnieć o kibicach, którzy chętniej przyjdą na kolejny mecz, jeśli zespół wygra i zaprezentuje się z dobrej strony. Przegrana zawsze wpływa demotywująco i negatywnie wpływa na frekwencję.

Dyspozycja zespołu Zdunek Wybrzeża Gdańsk jest sporą zagadką. Zwłaszcza, że menedżer Eryk Jóźwiak nie będzie mógł skorzystać z usług swojego lidera Wiktora Kułakowa. Decyzja o zawieszeniu jest oczywiście zrozumiała, natomiast jest to gigantyczne osłabienie gdańskiej drużyny. Mowa przecież o liderze, a nie zawodniku drugiej linii. Nie wiadomo więc czego oczekiwać.

Co ciekawe, tylko dwukrotnie w ostatnich dziesięciu sezonach Wybrzeże rozpoczynało sezon na wyjeździe. W pozostałych ośmiu sezonach były to mecze na własnym torze, choć czasami wpływ na to miały zmiany w terminarzu i np. najpierw mieliśmy drugą kolejkę, a dopiero później była rozgrywana pierwsza.