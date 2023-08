Siatkarki opanowały plażę w Brzeźnie, a Energa Stadion Letni areną świetnego turnieju. We wtorek faza pucharowa i finał

Grand Prix w siatkówce plażowej wróciło na stadion w Gdańsku po rocznej przerwie. To na pewno duża frajda dla plażowiczów, którzy mogą zobaczyć w akcji najlepsze polskie siatkarki, bo w zawodach biorą udział wszystkie zespoły rywalizujące na co dzień w Tauron Lidze.

- Bardzo się cieszę, że kolejny raz będziemy mogli pokazać kibiców najlepszą ligową siatkówkę w letnim wydaniu. Gdańska plaża jest doskonałym miejscem do tego, by grać w siatkówkę na piasku, a jednocześnie to doskonała oferta dla Polaków, którzy spędzają wakacje nad polskim morzem - mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

To idealne miejsce rekreacyjne przeznaczone dla każdego, bez względu na wiek. W tygodniu stadion jest otwarty i dostępny dla wszystkich chętnych, którzy chcą w sposób aktywny spędzać czas wolny na gdańskiej plaży. To świetnie miejsce do wypoczynku nie tylko dla najmłodszych, ale i całych rodzin. Z kolei pobliska Moloteka jest lokalem gastronomicznym, w którym można kupić coś do picia i jedzenia.