Siatkarska Liga Narodów w Ergo Arenie 2023. Na lipcowe finały bilety będzie można kupować już od 11 maja 2023 roku Rafał Rusiecki

Osiem najlepszych męskich reprezentacji siatkarskich od 19 do 23 lipca 2023 roku wystąpi w hali Ergo Arena podczas finału Siatkarskiej Ligi Narodów 2023. Pewne jest, że w tym gronie - jako gospodarz - znajdzie się Polska. A to zapowiada, że w obiekcie na granicy Gdańska i Sopotu spodziewany jest komplet publiczności. Bilety na to prestiżowe wydarzenie będą dostępne on-line już od czwartku, 11 maja 2023 roku.