Siatkarze Trefla Gdańsk na prezentacji niczym dyplomaci. W Forum Gdańsk drużyna trenera Michała Winiarskiego spotkała się z kibicami ZDJĘCIA

Siatkarze prowadzeni przez trenera Michała Winiarskiego zbierają dobre oceny. Trefl Gdańsk nie może konkurować budżetem z najmocniejszymi zespołami w PlusLidze, a mimo to sportowo się do nich zbliża. Popularny "Winiar" rozpoczyna właśnie trzeci sezon w roli szkoleniowca "Lwów". Skład zespołu został przebudowany w niewielkim stopniu, a to pozwala sądzić, że znów o Treflu będzie głośno.

Na raz głośno było za sprawą Mariusza Wlazłego, który rozpocznie studia na psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Kierująca grupą na Facebook'u administratorka nie chciała go dołączyć do tego grona, sądząc, że ktoś się pod znanego siatkarza podszywa. To sytuacja niecodzienna, ale wciąż zabawna.

Do tej sytuacji wrócili siatkarze Trefla podczas swojej prezentacji w Forum Gdańsk. Wlazły przekazał administratorce grupy koszulkę reprezentacji Polski siatkarzy. Pochwalił ją za to, że sprawdziła jego tożsamość i ucieszył się, że to pozwala mu sądzić, że informacje przekazywane w zamkniętej grupie Facebook'owej nie będą przedostawać się do osób trzecich.