Siatkarze Trefla Gdańsk pięknie pokazali się w PlusLidze, ale w play-offach zmierzą się z finalistami Ligi Mistrzów CEV

Trefl Gdańsk w Wielką Sobotę rozpoczyna grę w ćwierćfinałach PlusLigi

Jastrzębski Węgiel to czwarta polska drużyna, która w XXI wieku zameldowała się w finale Ligi Mistrzów CEV. 20 maja 2023 roku spotka się w turyńskiej hali Pala Alpitour z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, dla której będzie to... trzeci finał z rzędu. Jastrzębianie to aktualni wicemistrzowie Polski, a kędzierzynianie bronią tytułu. Zanim dojdzie do ich spotkania we Włoszech, doczekamy się rozstrzygnięć na krajowym podwórku.

Ten wielki siatkarski potencjał i dorobek obrazuje, z kim w pierwszej rundzie play-offów przyjdzie mierzyć się Treflowi Gdańsk. Podopieczni trenera Igora Juricicia byli chwaleni za postawę w rundzie zasadniczej. I słusznie, bo mocno zapracowali na jedno z objawień sezonu w powiększonej do 16 drużyn PlusLidze. Zajęli szóste miejsce w stawce (bilans gier 20-10) i zmierzą się teraz z Jastrzębskim Węglem, który, walcząc na kilku sportowych frontach, zajął trzecie miejsce z bilansem 21-9.