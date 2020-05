Siatki zapobiegają przedostawaniu się odpadów spływających z górnych tarasów Gdańska do ujścia potoku. To nowoczesne rozwiązanie może ograniczyć liczbę śmieci płynących dalej do Zatoki Gdańskiej.

Pracownicy Gdańskich Wód inspirację zaczerpnęli z Australii. Siatkowe łapacze śmieci z powodzeniem zastosowano w 2018 r. w miejscowości Kwinana. Eksperyment wykazał, że w ciągu 4 miesięcy tego typu siatki potrafiły zebrać nawet 400 kg odpadów!