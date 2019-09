Siatkówka 2019. Turcja - Polska 3:1. W Ankarze biało-czerwone zdołały urwać gospodyniom tylko seta. W niedzielę zagrają o brązowe medale

7 września 2019 roku - hala w Ankarze. Siatkarka Meryem Boz wychodzi w pierwszym składzie reprezentacji Turcji na półfinałowe starcie z Polską. Na boisku wyróżnia ją fryzura, a dokładnie kolor włosów - niebieski. Dojrzała atakująca ma dużą ochotę do gry. Często jest wybierana przez swoją rozgrywającą Naz Aydemir Akyol. Gra w pierwszych trzech z czterech setów tego meczu. Zdobywa 8 punktów i przyczynia się do awansu swojej drużyny narodowej do finału.

Z pewnością to nie było dla Polek spotkanie łatwe. Ciężar gatunkowy meczu (biało-czerwone pierwszy raz od 10 lat zaszły tak daleko w mistrzostwach Europy) oraz niesamowicie żywiołowo reagujące trybuny (w hali było 12 tysięcy osób) nie pomagały w pełnej koncentracji. Mimo to drużyna Jacka Nawrockiego zapowiadała walkę. Faworytkami były jednak Turczynki prowadzone przez Giovanniego Guidettiego .

Nasze siatkarki nie poradziły sobie z blokiem Turczynek (15 razy w ten sposób zostały zablokowane). Nie były sobą w przyjęciu (tylko 39 procent). Nic więc dziwnego, że ich skuteczność w ataku ograniczyła się do zaledwie 31 procent. A kiedy kończy się średnio co trzecią piłkę, to z tak klasowym zespołem, jak Turcja, nie ma co marzyć o korzystnym wyniku. Biało-czerwone zagrały koncertowo w trzecim secie, w którym wyraźnie zaskoczyły gospodynie. Wygrały w nim do 14 punktów. Na więcej nie było ich jednak stać.

W drugim sobotnim półfinale Serbki ograły 3:1 Włoszki. A to oznacza, że w niedzielę w hali w Ankarze o godz. 18.30 rozpocznie się finał z udziałem drużyn Turcji i Serbii. Nas interesować bardziej będzie jednak mecz, który rozpocznie się o godz. 16. Wówczas na boisku pojawią się Polki i Włoszki. I powalczą o brązowe medale. 29 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie biało-czerwone wygrały z Italią 3:2. Jak będzie tym razem?