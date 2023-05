Sieć Glovo z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za drip pricing. Do zamówienia Glovo dodawała ekstra opłaty m.in. na Pomorzu

Drip pricing wedlug Glovo. Co to jest?

Zastrzeżenia UOKiK do Glovo

Glovo z kłopotami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty

Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do funkcjonowania firmy Glovo, popularnej platformy zakupowej działającej m.in. na Pomorzu. Tomasz Chróstny postawił platformie Glovo zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd, za które grozi kara do 10 proc. obrotu. Co konkretnie nie spodobało się szefowi UOKiK?

Problemy mają zaczynać się już na początkowym etapie składania zamówienia. Klienci wybierają pozycję z menu, przy której widoczna jest cena za konkretne danie.