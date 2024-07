Sieć sklepów Aldi zorganizowała konkurs dla klientów: „Kup, schrup i leć!”.

Kup, schrup i leć

Sieć sklepów Aldi i firma Lorenz wyszła z inicjatywą dla swoich klientów i zorganizowała akcję promocyjną: „Kup, schrup i leć!”. W ramach akcji można wygrać znakomite nagrody: 5000 zł co tydzień, lub 100 zł codziennie wypłaconych czekiem bądź blikiem, jednak najlepszą z nagród są sfinansowane wakacje za granicą. Konkurs potrwa do 11 sierpnia 2024 roku. Zasady promocji są proste. Należy zakupić w sklepach Aldi, produkty Lorenz, mogą to być chrupki: Crunchips, Monster Munch, Curly, czy paluszki Lajkonik, zachować paragon, wejść na stronę główną konkursu i wypełnić formularz, odpowiadając na pytanie: „Jaką przekąskę Lorenz zabierzesz ze sobą na wakacje i dlaczego?”. Weź udział w loterii i wygraj.

Sieć sklepów Aldi

Aldi to niemiecka sieć dyskontów, powstałych w 1913 roku w Schonnebeck, oferująca produkty spożywczo-przemysłowe. W rankingu światowym sieć sklepów Aldi plasuje się na 7 miejscu, pod względem sprzedaży na świecie. Na początku powstania sieci sklepów Aldi, sprzedawano jedynie podstawowe produkty spożywcze takie jak: mąka, makarony, cukier, konserwy, a w latach ‘60 XX wieku zaczęto sprzedawać kosmetyki i w latach ‘90 rozpoczęto handel tak zwanymi towarami luksusowymi. Pierwsze sklepu Aldi pojawiły się w Polsce w 2006 roku i bardzo szybko odniosły wielki sukces i popularność wśród klientów. W 2016 roku w całej Polsce sieć sklepów Aldi posiadała już 113 sklepów, zatrudniając tym samym ponad 1160 pracowników. Jednym z krajów Europy w których sieci sklepów Aldi bardzo dobrze się przyjęły to Wielka Brytania. Brytyjczykom podobały się niskie ceny i dobrej jakości produkty z Europy. W 2017 roku w Wielkiej Brytanii sieć sklepów Aldi liczyła już 600 dyskontów.

Lorenz

Lorenz to niemiecka firma, która pierwotnie istniała pod nazwą „Bahlsen Snack-World” , która powstała w 1999 roku. Na początku firma zajmowała się produkcją i sprzedażą słonych przekąsek, takich jak paluszki, czy orzeszki. Obecnie firma Lorenz ma swoje siedziby i sklepy w krajach takich jak: Austria, Polska, Rosja, Węgry i Chorwacja. Pierwszy zakład produkcyjny Lorenz w Polsce powstał w 2006 roku w Stanowicach. Natomiast w 2007 roku w rosyjskiej miejscowości Kirsza, firma Lorenz wykupiła fabrykę produkcyjną na pieczywo o nazwie „Kiriski Chlebokombinat”. W 2011 roku na terenie byłej piekarni założono produkcje Lorenz, gdzie obok tradycyjnych produktów tej firmy, produkowano na sprzedaż również słone pieczywo.