Sieci handlowe a restrykcje. Część wydłuża godziny otwarcia. Jakie zmiany wprowadza Lidl, Biedronka i Kaufland? Jak będą czynne sklepy? 2.04

Limit klientów, uzależniony od liczby kas, godziny, w których zakupy mogą robić wyłącznie seniorzy i obowiązkowe rękawiczki dla wszystkich klientów – to tylko część nowych, wprowadzonych przez rząd obostrzeń dla branży handlowej. Na odpowiedź sieci nie trzeba było długo czekać. Część z nich podjęła już decyzję o wydłużeniu godzin otwarcia swoich sklepów.

Część nowych, ogłoszonych przez premiera Mateusza Morawieckiego obostrzeń weszło w życie z dniem 1 kwietnia. Godziny otwarcia sklepów. Jakie zmiany w sieciach handlowych po ograniczeniach? - Wprowadzamy limit osób przebywających w sklepie. Maksymalnie trzy osoby na jedną kasę. Jeżeli w sklepie jest pięć kas, to na terenie sklepu może przebywać jednocześnie 15 osób – tłumaczył we wtorek, 31.03.2020, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Trzeba dodać, że chodzi o ogólną liczbę kas, znajdujących się w sklepie, a nie tylko o te, które w danym momencie są czynne. - Na bazarach i targowiskach, tam, gdzie polscy rolnicy sprzedają swoje płody rolne, przy jednym straganie mogą przebywać maksymalnie trzy osoby – dodawał premier. Koronawirus w Polsce. Godziny dla seniorów w sklepach. Kiedy zrobią zakupy? Od czwartku, 2 kwietnia, w sklepach obowiązywać będą też tzw. godziny dla seniorów. W godz. 10-12 do placówek mają być wpuszczane wyłącznie osoby w wieku powyżej 65 lat. Tego dnia wchodzi w życie również obowiązek noszenia przez klientów jednorazowych rękawiczek. Zapewniać je mają sklepy.

Zakupy podczas epidemii. Zmiany w Lidlu - Sklep przy ul. Wodnika 38 w Gdańsku Osowej od środy, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów, wpuszcza na obiekt 15 osób. Również w godzinach od 10:00 do 12:00 wstęp na sklep będą miały osoby powyżej 65. roku życia. Nie wpuszczamy dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia bez opieki osoby dorosłej. Prosimy klientów o współpracę i wyrozumiałość. Dla nas też jest to nowa i trudna sytuacja, prosimy o wsparcie – informuje zespół Lidl Polska.

W każdym sklepie sieci Lidl znajduje się od 4 do 10 kas. - Dostosujemy się do wszystkich nowych rozporządzeń – zapewnia w rozmowie z nami Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska. - W tej chwili najistotniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników. Do tej pory zamontowaliśmy specjalne ekrany ochronne wykonane z plexi przy stanowiskach kasowych, a na podłogach wyznaczyliśmy bezpieczne odległości między osobami stojącymi w kolejce. W każdym sklepie i biurze Lidl Polska pracownicy mogą korzystać z podajników ze środkami dezynfekującymi oraz płynami antybakteryjnymi, a także z rękawiczek ochronnych. Od przyszłego tygodnia rozpoczynamy przekazywanie specjalnych osłon ochronnych twarzy – przyłbic. W odpowiedzi na nowe obostrzenia, władze sieci Lidl podjęły decyzję o wydłużeniu godzin pracy większości swoich sklepów. Część z nich otwarta będzie przez całą dobę.

- Od 2 kwietnia br. większość sklepów sieci Lidl Polska będzie czynna w godzinach 6:00-24:00, również w niedzielę handlową. Ponadto, część sklepów będzie funkcjonować w modelu całodobowym (24 godziny) np. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Gdyni czy Poznaniu - informuje biuro prasowe sieci Lidl. - Aby wesprzeć swój zespół, Lidl Polska rozpoczął właśnie rekrutację na nowe stanowisko w sklepie o nazwie „pracownik wsparcia sprzedaży”. Kaufland. Godziny otwarcia po obostrzeniach wydłużone - Aby mieć pewność, że w sklepie przebywa odpowiednia liczba klientów, zabezpieczyliśmy możliwe wejścia do marketu, pozostawiając do dyspozycji klientów jedno wejście oraz jedno wyjście. Przed marketami znajdują się strefy wydzielone taśmą, w których klienci bezpiecznie oczekują na możliwość wejścia do sklepu. Pracownicy ochrony kontrolują przy tym liczbę klientów wchodzących oraz wychodzących, zarządzając odpowiednio ruchem – relacjonuje Łukasz Pawlicki z biura prasowego Kaufland. - Rękawiczki, które do tej pory były dostępne na wejściu do hali sprzedaży marketu, są teraz dostępne do dyspozycji klientów także przy wiacie z wózkami. Klienci mogą także korzystać ze stacji higieny, która umożliwia dezynfekcję rąk czy rączek wózków zakupowych.

Przedstawiciele sieci informują dalej, że „w godz. 10-12 wejście na teren sklepu możliwe jest tylko dla osób powyżej 65. roku życia”. - Ze względu na ograniczenie ruchu w marketach, które może powodować, że większość naszych klientów nie będzie miała możliwości dokonać niezbędnych zakupów, zdecydowaliśmy się wydłużyć godziny otwarcia sklepów. Od 1 kwietnia br. nasze sklepy otwarte są dla klientów od godz. 6 do godz. 22. Od 2 kwietnia natomiast większość naszych marketów będzie funkcjonować do godz. 23 – zapowiada Łukasz Pawlicki. Epidemia a zakupy. Biedronka otwarta do północy, przed świętami przez całą dobę Jeszcze dłużej będą w najbliższym czasie otwarte sklepy sieci Biedronka. W tygodniu przed świętami zakupy będzie w nich można robić nawet przez całą dobę.

- Od 2 kwietnia br. sklepy sieci Biedronka będą czynne w godz. 6:00-24:00. Wszystko po to, by klienci mieli szansę zakupu żywności, nawet przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych. Dodatkowo w tygodniu przedświątecznym, czyli w dniach 7-10 kwietnia, sklepy Biedronka będą czynne całą dobę. Dzięki temu Polacy będą mogli komfortowo zrobić tradycyjne zakupy na Wielkanoc – informuje biuro prasowe sieci Biedronka.

Władze spółki zapewniają, że sieć dostosowała się do nowych regulacji w zakresie m.in. godzin dla seniorów oraz zmniejszonych limitów osób w sklepach. - Naszym zobowiązaniem wobec polskich klientów jest to, by umożliwić im zakup produktów spożywczych, nawet w tych szczególnych okolicznościach. Jednocześnie jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort – tłumaczy Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.