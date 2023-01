Silne wiatry na Pomorzu. IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku

Pogoda na Pomorzu

Synoptycy prognozują, że będzie wiatr południowo-zachodni do zachodniego skręcający na północno-zachodni będzie wiał z prędkością od 30 do 50 km/h, czyli od 5 do 6 w skali Beauforta. W porywach wiatr może osiągnąć prędkość nawet do 75 km/h, czyli do 8 w skali Beauforta.