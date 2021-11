Silny wiatr i przerwy w dostawie prądu 4.11.2021. Z takimi utrudnieniami będą musieli się zmierzyć mieszkańcy Pomorza

W czwartek IMGW wydał oficjalny komunikat, w którym ostrzega o niebezpieczeństwie. Wynika z niego, że nad Polskę od południowego zachodu nasunął się niż z układem frontów atmosferycznych. Przyniósł on intensywne opady deszczu — te najintensywniejsze będą na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Pogodowe nieprzyjemności nie ominą mieszkańców Pomorza.

Ostrzeżenie IMGW o silnych podmuchach wiatru i intensywnym deszczu

Na terenie kilku powiatów w naszym województwie przewidziano intensywne opady deszczu. Ostrzeżenie, które wydało IMGW, będzie obowiązywać do godziny 7:00 w piątek. Skierowano je do mieszkańców powiatów:

lęborskiego,

słupskiego,

bytowskiego,

chojnickiego,

człuchowskiego,

a także Słupska, gdzie będzie ważne do godziny 11:00.

Na terenie Pomorza są też przewidywane silne porywy wiatru — mogą osiągnąć nawet 90 km/h. Jak wynika z ostrzeżenia IMGW, mogą one występować od godziny 23:00 w czwartek do godziny 10:00 w piątek. Wydano również ostrzeżenie przed sztormem – ten może wynieść od 6 do 7 stopni w skali Beauforta: