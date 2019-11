Silny wiatr na Pomorzu 29.11.2019. Ostrzeżenie IMGW. Na Bałtyku sztorm

Piątek 29.11.2019 od 07:30 do 19:30 W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, po południu deszczu ze śniegiem i lokalnie w wyżej położonych powiatach opady śniegu. Temperatura maksymalna przed południem od 7°C do 9°C. Następnie wystąpi stopniowy spadek temperatury do 5°C, miejscami 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, w końcu okresu do 70 km/h, południowo-zachodni, po południu skręcający na zachodni i północno-zachodni. W strefie nadmorskiej wiatr wieczorem będzie silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h.

Ponadto dla dziewięciu powiatów (słupskiego, wejherowskiego, lęborskiego, puckiego, nowodworskiego, gdańskiego, Gdańska, Sopotu i Gdyni) wydano ostrzeżenie o możliwym występowania silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, w ciągu dnia z południowego zachodu, a wieczorem z północnego zachodu.

Piątek/sobota (noc) 29/30.11.2019 od 19:30 do 07:30

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu, w rejonie nadmorskim głównie opady deszczu. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, w strefie nadmorskiej około 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni, powodujący lokalne zawieje śnieżne. Do północy na wybrzeżu porywy wiatru będą osiągać 70 km/h, a w rejonie Zatoki Gdańskiej 80 km/h.

Sobota 30.11.2019 od 07:30 do 19:30

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2°C do 3°C, nad morzem około 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Sobota/niedziela 30.11.2019/01.12.2019 od 19:30 do 07:30

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C. Wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.