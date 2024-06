Sinice na trójmiejskich kąpieliskach. Bezpiecznie na razie tylko na Stogach

Sinice na trójmiejskich kąpieliskach

Sinice to coroczna zmora turystów i mieszkańców Trójmiasta i kwestią czasu było, aż pojawią się znowu na kąpieliskach. Tak stało się w środę, 26 czerwca, chociaż pierwsza czerwona flaga pojawiła się we wtorek w Gdańsku-Brzeźnie. Obecnie do tego kąpieliska dołączyły także Gdynia-Śródmieście oraz Łazienki Południowe w Sopocie.

Ostatnim bastionem bez zakwitu sinic jest kąpielisko na Stogach w Gdańsku. Cała reszta jest objęta zakazem wchodzenia do wody.

Sinice powstają w dość specyficznych warunkach pogodowych. Potrzebują wysokiej temperatury oraz słabego wiatru, a taka pogoda utrzymywała się właśnie we wtorek i środę.

Sytuację można monitorować na specjalnej mapie aktualizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny. Znajdziecie ją w tym miejscu.

