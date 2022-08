Sinice w Polsce i zanieczyszczona Odra. Zamknięto 35 kąpielisk. Jak sprawdzić, gdzie można się kąpać? Interaktywna mapa GIS na lato 2022 Emil Hoff

Obecnie z powodu sinic i zanieczyszczenia wody zamknięto 35 kąpielisk w całej Polsce, w tym 5 w okolicach Szczecina. Shaiith, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (5 zdjęć)

Sinice nad morzem to zmora wakacji, a choć w lipcu nie stanowiły poważnego problemu, w sierpniu 2022 zaatakowały wiele nadbałtyckich plaż. Sinice pojawiły się także na innych kąpieliskach, nawet daleko od Bałtyku. Upały i stojące powietrze sprzyjają namnażaniu się tych potencjalnie groźnych dla ludzi bakterii w morzu i jeziorach. Do tego zanieczyszczenie Odry zmusiło Główny Inspektorat Sanitarny do zamknięcia kilku plaż. Gdzie są sinice w Polsce w sierpniu 2022? Które kąpieliska zostały zamknięte z powodu bakterii i zanieczyszczeń, a które nadal są bezpieczne? Odpowiedzi przynosi najnowsza mapa kąpielisk w Polsce, opracowana przez GIS.