Skąd pochodzą reprezentanci Polski? W jakim klubie stawiali pierwsze kroki?

Miejsce urodzenia: Gryfice Pierwszy klub: Orzeł Mrzeżyno Urodzony w Gryficach pomocnik wyjechał za granicę w bardzo młodym wieku. Trafił do szkółki Girondins de Bordeaux, występował w FC Nantes i Stade Reims, z którego trafił do Sevilli. Z hiszpańskim klubem dwukrotnie wygrał Ligę Europy, a jego dobra postawa zaowocowała transferem do PSG. We francuskim gigancie nie potrafił się odnaleźć i trafił na wypożyczenie do West Bromwich Albion, a następnie do Lokomotiwu Moskwa. W rosyjskim klubie odbudował formę i znowu zbiera dobre noty.

Andrzej Szkocki / Polska Press