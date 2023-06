Skandali w Gdańsku. Ktoś zniszczył tablicę poświęconą śp. Annie Walentynowicz. Akt wandalizmu, czy celowe działanie?

Smutny widok przy al. Grunwaldzkiej 49 w Gdańsku

Tablica pamiątkowa, umieszczona na jednym z bloków mieszkalnych we Wrzeszczu , w którym mieszkała Anna Walentynowicz , była hołdem dla jej wkładu w polską historię i przypomnieniem o niezłomności i walce, której Matka Solidarności poświęciła całe swoje życie.

Anna Walentynowicz, znana jako Matka Solidarności, odegrała kluczową rolę w historii Polski, m.in. przyczyniając się do powstania ** niezależnego związku zawodowego "Solidarność"**, walki o wolność oraz prawa pracownicze w czasach PRL. Jej determinacja, odwaga i oddanie sprawie narodowej uczyniły ją symbolem walki o prawa człowieka i demokrację.

Kim była Anna Walentynowicz?

W 1950 r. rozpoczęła pracę w Stoczni Gdańskiej: przez 16 lat pracowała na wydziale ślusarni okrętowej, następnie z powodów zdrowotnych jako suwnicowa. Jako młoda dziewczyna uwierzyła w hasła Polski Ludowej o równości, państwie wolnym od wyzysku i przemocy. Została przodownicą pracy socjalistycznej Polski – wypracowywała do 300 procent normy, nagrodzono ją brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, a jej zdjęcia pojawiały się w prasie. W 1951 r. została wysłana na III Światowy Zlot Młodych Bojowników o Pokój w Berlinie . Rok później została matką: na świat przyszedł jej jedyny syn Janusz.

Anna Walentynowicz stopniowo pozbywała się złudzeń co do socjalizmu. W grudniu 1970 brała udział w demonstracjach pod Komitetem Wojewódzkim PZPR w Gdańsku, uczestniczyła także w strajkach w Stoczni Gdańskiej w styczniu 1971 r. Zainteresowała się nią gdańska Służba Bezpieczeństwa. Była inwigilowana, jej nazwisko pojawiło się na liście osób przewidzianych do zwolnienia z pracy.