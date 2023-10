Skandaliczne zachowanie polityków Koalicji Obywatelskiej na wieczorze wyborczym w Gdańsku. Tomasz Rakowski: Szkoda tylko małej dziewczynki

Na filmie można zobaczyć wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, który trzymając córkę na rękach, krzyczy wulgarne hasła. Tomasz Rakowski, pełnomocnik PiS w Gdańsku i Sopocie uważa, że politycy PO sprowadzili debatę publiczną do zdemoralizowanego poziomu.

- To wulgarne skandowanie na myśl przywodzi awanturujących się meneli, tymczasem całkowicie naturalnie stało się autentycznym okrzykiem nieskrępowanej radości, płynącym z trójmiejskich gardeł Platformy Obywatelskiej - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Tomasz Rakowski, polityk PiS. - Niezwykle symboliczne było to, że prowadzący wydarzenie wraz z wierchuszką "demokratów", korzystając z siły mikrofonu, zapobiegliwie zagłuszyli spontaniczne "je*ać PiS" okrzykiem "demokracja" - jak widać te hasła w ich mniemaniu, są synonimami. Osobiście szokuje mnie, że politycy PO sprowadzili debatę publiczną do poziomu rynsztoku, bo właśnie tak należy nazwać zawołania "wypie*dalać" czy "je*bać PiS", które stały się hasłami programowymi środowiska skupionego wokół Donalda Tuska. Jest to rynsztok. Szkoda tylko małej dziewczynki, którą trzyma na rękach pan Piotr Grzelak. Ale może dla tych ludzi to normalne, że ich dzieci rosną w atmosferze nienawiści wobec innych, których należy "je*ać" i którzy powinni "wypie*dalać" - dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.