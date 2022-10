Skandaliczny stan kamienic przy ul. Reduta Żbik i Długie Ogrody w Gdańsku Krzysztof Dunaj

Zmuszeni są do życia w skandalicznych warunkach. Klatki schodowe grożą zawaleniem, brakuje ogrzewania, a z dachu leje się woda. W takich warunkach mieszkają lokatorzy kamienic przy ul. Reduta Żbik i Długie Ogrody 30 w Gdańsku. Jeden z radnych Miasta Gdańska od roku interweniuje w ich sprawie. Co na to władze?