Skarby na pchlim targu w Nowym Porcie. Co przynieśli gdańszczanie?

Pchli targ w Nowym Porcie. Co przynieśli gdańszczanie?

To nie tylko okazja, żeby znaleźć ciekawe okazy, ale też pozbyć się niepotrzebnych nam przedmiotów. To w myśl działań ekologicznych, ale także aktywizujących społecznie. W sobotę, 26 sierpnia, mieszkańcy Nowego Portu mogli przyjść i zapełnić zieleniec przy budynku Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. A to w celu wymiany dóbr na pchlim targu.

Mieszkańcy Nowego Portu chętnie wzięli udział w tym wydarzeniu, a na stoiskach można było znaleźć przeróżne przedmioty. Nie zabrakło ubrań i zabawek dla dzieci, ale także i książek, naczyń, wyrobów artystycznych i wielu innych ciekawych fantów. Każdy z uczestników mógł przygotować wystawiennicze stoisko według swojego uznania. Na dobrą sprawę wystarczyło przynieść koc i można było eksponować swoje przedmioty.