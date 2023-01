Skiba: System FALA to fala kontrowersji. Będzie specjalna debata na temat funkcjonowania systemu

Do udziału w panelu organizatorzy chcą zaprosić odrębnym pismem przedstawicieli prezydenta Miasta Gdańska, InnoBaltica Sp. z o.o., radnych miasta i dzielnic, jak również przedstawicieli środowiska eksperckiego i akademickiego. Członkowie klubu Prawa i Sprawiedliwości przewidują około 40 osób. Planowana jest też transmisja online, podczas której będzie możliwość zadawania pytań.

- System FALA to fala kontrowersji. Kontrowersji odnośnie do tego, jak to będzie funkcjonowało, kto z tego odniesie korzyści, a także, jaki będzie łączny koszt całego przedsięwzięcia — powiedział gdański radny Andrzej Skiba z Prawa i Sprawiedliwości. [...] Jak zapowiadaliśmy, przeprowadziliśmy kontrolę w spółce Innobaltica, wystosowaliśmy interpelację do władz miasta, skierowaliśmy też zapytania do organów państwowych. Dziś [30.01.2023 r. - red.] zapowiadamy debatę z udziałem ekspertów, mieszkańców, przedstawicieli spółki i miasta. Chcemy, aby ten system był prosty, intuicyjny i jak najmniej kosztowny. Robimy to, czego nie zrobiło Miasto Gdańsk i inne samorządy, wychodzimy do mieszkańców i pytamy ich o zdanie. Ten system ma być dla nich, a nie dla urzędników.