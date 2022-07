SKM i Polregio podnoszą ceny za bilety. To kolejne w tym roku podwyżki za przejazd transportem publicznym w Trójmieście

Kolejne podwyżki cen biletów na zbiorkom w Trójmieście. Tym razem na SKM i Polregio

Taryfa Pomorska drożeje. Ile zapłacimy za bilet? Będzie promocja

Średnio podwyżka wyniesie 15 proc. Oznacza to, że najtańszy bilet normalny w strefie do 6 km kosztować będzie 4,80 zł. Natomiast za bilet z Gdańska do Słupska (121 km) zapłacimy 28,30 zł. Ale nowe ceny to nie jedyna zmiana w taryfach. Wraz z podwyżkami samorząd województwa wprowadza upust dla osób, które bilet kupią elektronicznie, jednak jedynie przez pół roku, do 31 stycznia 2023 roku. Bilety kupowane np. przez aplikacje mobilne czy platformy internetowe, będą tańsze o 7,5 proc. Tym samym Wspomniany bilet na trasie do 6 km kosztować będzie nie 4,80 zł, a 4,44 zł.

mat. pras.