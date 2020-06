Skra Bełchatów zastrzegła numer 2, z którym przez 17 lat grał Mariusz Wlazły. Legendarny siatkarz zagra teraz w Treflu Gdańsk [ZDJĘCIA]

Przejście Mariusza Wlazłego z PGE Skry Bełchatów do Trefla Gdańsk jest jednym z największych wydarzeń tego okienka transferowego. Legenda 9-krotnych mistrzów Polski nie doczekała się zakończenia pięknej kariery w hali "Energia". 36-letni zawodnik chce jeszcze się sportowo realizować, tymczasem jego dotychczasowi szefowie takiego planu nie mieli.

- Dla mnie ważną kwestią w tej decyzji było zaufanie i wiara w moje możliwości, doświadczenie i umiejętności, które posiadam - dyplomatycznie wyjaśnia powód zmiany pracodawcy Mariusz Wlazły.

Ze Skrą Bełchatów kontraktem związany jest do 30 czerwca 2020 roku. Od 1 lipca formalnie będzie już zawodnikiem Trefla Gdańsk.

- Po 17 latach gry Mariusza Wlazłego w PGE Skrze Bełchatów można powiedzieć, że kończy się pewna era. To wspaniały okres w historii naszego klubu. To czas, kiedy cieszyliśmy się wspólnie z wielu sukcesów, zarówno mistrzostw Polski, jak i na arenie międzynarodowej. Przez te wszystkie lata duża w tym była również zasługa Mariusza Wlazłego, któremu jeszcze raz za to dziękuję. Myślę, że pozostają nam tylko i wyłącznie same dobre wspomnienia. Mostów za sobą nie palimy. Życzę Mariuszowi zdrowia i na pewno kiedy spotkamy się po drugiej stronie siatki, będzie to dla wszystkich ogromne przeżycie. Darzyliśmy i darzymy się ogromnym szacunkiem i tak samo, jak Mariusz wiele zrobił dla nas, to w wielu sytuacjach również PGE Skra pomogła Mariuszowi. Coś się kończy, ale życie toczy się dalej. Życzę Mariuszowi jak najlepiej, a oprócz tego wicemistrzostwa Polski z nowym klubem - mówi Konrad Piechocki, prezes bełchatowskiej Skry.