Skywayrun Airport Gdańsk 2023. Ponad dwa tysiące osób wystartowało w biegu na lotnisku. Wygrał Jakub Ossowski

Bieg Skywayrun Gdańsk Airport na pasie startowym Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy to tradycyjnie impreza nocna. Do rywalizacji przystąpiło ponad 2200 zawodników, którzy mieli możliwość rywalizować na dystansie pięciu kilometrów. Frekwencja była zatem niższa niż poprzednio, kiedy na starcie pojawiło się 3800 osób. To był 17 bieg po pasie startowym organizowanym przez Skywayrun, a czwarty na lotnisku w Gdańsku.