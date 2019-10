Sławek Uniatowski w Filharmonii Bałtyckiej 2.11.2019

Kompozycje muzyczne to połączenie jazzu, soulu i popu z lekką dawką rytmów brazylijskich. Teksty traktują o miłości, przyjaźni, przemijaniu, nadziei i akceptacji samego siebie. Skłaniają do refleksji.

Na koncercie nie zabraknie wybranych utworów z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, Franka Sinatry czy Andrzeja Zauchy.

Oficjalna premiera debiutanckiej płyty Sławka Uniatowskiego odbyła się w kwietniu 2018 roku. Jest to zbiór 13 kompozycji, do których teksty napisał sam artysta oraz zaproszeni do współpracy: Tomasz Organek, Janusz Onufrowicz oraz Michał Zabłocki.

Sławek Uniatowski w Gdańsku

data: 2 listopada

godzina: 19:00

miejsce: Filharmonia Bałtycka, Gdańsk