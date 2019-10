Sławomir Peszko, piłkarz Lechii Gdańsk: Nie mogę pozwolić sobie na głupoty. Bardziej czuję spokój niż przemianę [rozmowa]

Już chyba piątą. (śmiech) Z pewnością dobrze się czuję po powrocie do Lechii, przygotowaniach w Cetniewie i dobrym zgrupowaniu fizycznym. Potem tę pracę widać na boisku. Wyszedłem z założenia, żeby trochę mniej mówić, a więcej robić, bo to może być ważny sezon dla Lechii.

Nie, bardziej czuję spokój. Ile mi zostało grania w ekstraklasie? Niedużo, nie mam 25 lat. Nie mogę sobie pozwolić na różne głupoty i myśleć, że pójdę sobie gdzieś indziej. Chcę dokończyć granie w Lechii i zagram tyle, ile będę w stanie, a na boisku na pewno dam z siebie maksa. Wyjazdy już mi nie w głowie. Nie do końca jestem wyciszony, bo na boisku jest adrenalina i choć potrafię już opanować emocje, to muszę uważać, bo chociażby w meczu z Lechem Poznań było blisko czerwonej kartki. Po meczach z dziennikarzami rozmawiam i jestem cały czas otwarty.

Trener Piotr Stokowiec mówi, że musisz grać serduchem…

Gdybym wszystko ograniczył, to nie byłbym sobą i nie mógłbym żyć. Nie mogę kalkulować, czy zrobić wślizg, czy przerwać akcję w środku pola. Jeśli uznam, że to będzie potrzebne drużynie, to tak zrobię. Grać zawsze potrafiłem, a jak strzelasz jedną, drugą, trzecią bramkę, to nabierasz pewności siebie. Drużyna dobrze się prezentuje, złapaliśmy niezłą serię i chcemy do podtrzymać w meczu z Zagłębiem. Kluczowe dla nas zagrać od przerwy do przerwy bez straty punktu.

W jaki sposób doszedłeś do samouspokojenia?

To chyba przychodzi z wiekiem. Wiem, że już dużo było tego, że to już najwyższy czas, że już wystarczy. Oczywiście zawsze może to wrócić, że spóźnię się ze wślizgiem, dostanę czerwoną kartkę i znowu będzie fala. Mniej jednak o tym myślę, że to może nadejść, a w drużynie tutaj zawsze dobrze się czułem. Nie przyszedłem jako nowy, więc zostałem dobrze przyjęty i nic nie stało na przeszkodzie, żeby dobrze grać.