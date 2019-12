Śledztwo prokuratury ws. nieprawidłowości w Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko" w Gdańsku

- Mieszkańcy Spółdzielni oprócz wsparcia prawnego czy medialnego liczą na działanie odpowiednich organów. Dlatego liczę, że nadzór Prokuratury Okręgowej nad śledztwem ws. nieprawidłowości w SM "Ujeścisko" i inwestycji przez nią prowadzonych doprowadzi do wyjaśnienia sytuacji prawnej, finansowej i budowlanej w spółdzielni. Słucham wielu relacji, jestem na spotkaniach z mieszkańcami i wiem, że konieczna jest tu interwencja wymiaru sprawiedliwości by rozwiązać problemy, które nawarstwiły się przez kilkanaście lat rządów prezesa Harasymiuka. Jawność i transparentność działalności spółdzielni to podstawa do budowania wiarygodności w oczach jej mieszkańców, niestety od wielu lat o zaufaniu nie można mówić - komentuje gdański radny PiS Przemysław Majewski.

Próbowaliśmy uzyskać komentarz ze strony władz spółdzielni, jednak nie udało nam się dodzwonić. Wysłaliśmy prośbę o odniesienie się do sprawy drogą mailową. Do tematu będziemy wracać.