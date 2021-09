"Słodki pies na balkonie" atrakcją na miarę "Panienki z okienka"? Google nie chce do tego dopuścić

Jak do tego doszło? To efekt zbyt dużej dowolności w zgłaszaniu obiektów na mapach Google. Jakiś czas temu gigant umożliwił zalogowanym użytkownikom oznaczenie na mapach tzw. brakujących miejsc, czyli takich, które powinny odznaczać się na mapie, ale z jakiego powodu tak się nie stało. Jak widać internautom inwencji nie brakuje i wykorzystują to narzędzie w przewrotny i kreatywny sposób. Jeżeli nikt nie zgłosi nieprawidłowości, miejsce to będzie wyświetlało się na mapach.