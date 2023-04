Słoneczna pogoda już od piątku. Tak będzie wyglądać weekend 22-23.04.2023. Sprawdź, co przewidują synoptycy

Pogoda w piątek 21.04.2023

Zachmurzenie małe, na południu kraju więcej chmur, ale bez opadów. Temperatura maksymalna od 13°C w rejonach podgórskich Karpat do 18°C na zachodzie i Mazowszu. Nad morzem od 9°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na wschodzie porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

Gdańsk 12°C