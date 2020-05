Słynne pięcioraczki z Gdańska mają dziśurodziny! 49 lat temu przyszli na świat Agnieszka, Ewa, Adam, Piotr i Roman

Gdańskie pięcioraczki konsekwentnie unikają rozgłosu, ale towarzyszył on dzieciom Leokadii (kucharki z baru Zacisze) i Bronisława (zawodowego żołnierza z jednostki w Pruszczu Gdańskim) Rychertów od pierwszych chwil życia. Pięcioraczki trafiły do Encyklopedii PWN, ich imiona znali na pamięć przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych PRL, a każdy ich krok relacjonowały gazety i telewizja.

- W tamtych latach nie robiono badań USG kobietom w czasie ciąży, więc narodziny pięcioraczków były dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem - wspominał na łamach "Dziennika Bałtyckiego" prof. Jerzy Mielnik, późniejszy szef Instytutu Położnictwa i Ginekologii AM w Gdańsku, obecny w czasie narodzin dzieci. - Pani Rychert trafiła na patologię ciąży z rozpoznaniem ciąży mnogiej. Tamtej środy, 12 maja 1971 roku, zdawałem rano dyżur. Wtedy pacjentka zaczęła rodzić. Doktor Janusz Rudziński w ciągu pół godziny przyjął pierwszego chłopca, drugiego, trzeciego, a po nich dwie dziewczynki. Personel medyczny zgromadzony w sali nie wierzył własnym oczom!