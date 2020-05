Słynny holenderski skrzypek i dyrygent Andre Rieu nie wystąpi w tym roku w Gdańsku. Z powodu epidemii koncert przełożono na przyszły rok

"Król Walca" miał wystąpić w czterech miastach w Polsce, m. in. 20 czerwca w Ergo Arenie w Gdańsku. Z powodu epidemii koronawirusa artysta został zmuszony do przełożenia koncertów na przyszły rok.

Nie mogliśmy się doczekać powrotu do Polski. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć Was w przyszłym roku, aby wspólnie świętować wieczory pełne radości i muzyki. Dziękuję bardzo za to, że poczekacie na nas trochę dłużej. Proszę dbajcie o siebie. Pozdrawiamy Was serdecznie, André Rieu i Johann Strauss Orchestra