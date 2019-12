Smacznie i charytatywnie."Pomaganie przez gotowanie" 2019 – akcja charytatywna „Dziennika Bałtyckiego” [zdjęcia]

Jury w składzie Antonio Arcieri i Łukasz Cegłowski, szczególnie wyróżniło trzy potrawy: pasztet przygotowany przez Pawła Ożarowskiego z Firmy PwC, rogaliki z czekoladą, wykonane przez Annę Janowicz z Hospicjum im.ks Dutkiewicza oraz barszcz Piotra Topolewicza z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Chciałem bardzo podziękować tak fenomenalnemu zespołowi kucharzy, którzy udowodnili nam dzisiaj, że potrafią robić absolutnie cuda. - Wiktor Pilarczyk, prezes Oddziału Polska Press w Gdańsku - Uświadomili też nam dzisiaj, że to co często dostajemy gotowe na talerzach wymaga tak wiele pracy i przygotowań, a za tym kryją się ich wielkie zdolności i zaangażowanie.

Świąteczna atmosfera skłoniła naszych gości do bożonarodzeniowych przemyśleń i noworocznych życzeń:

- Z okazji zbliżających się świąt i nowego roku chciałbym życzyć wszystkim wszystkiego co najlepsze święta niosą: spokoju, radości, umiejętności dzielenia się nawet najdrobniejszymi rzeczami - Paweł Ożarowski, PwC - Życzę, żeby tego ciepła i pomocy dla nikogo nie zabrakło i żeby wszyscy spędzili te święta w rodzinnej atmosferze. A wszystko co najlepsze miało okazje do nich dotrzeć i nie tylko w święta, ale również na co dzień.