Smaki Pomorza. Odcinek 4: Tu nauczysz się jazdy konnej i smacznie zjesz. Na przykład polędwiczki wieprzowe w staropolskim sosie. Przepis

Tutaj te zwierzęta traktowane są po królewsku. - Przede wszystkim przez dzieci. Nie tylko uczestniczą one w zajęciach jazdy konnej, ale również przy pielęgnacji koni i to chyba jest największa frajda. Mogą tu przebywać nie tylko na 15 minut jazdy konnej dla początkujących, ale również być tu od śniadania do obiadu, pielęgnować i czyścić konie. I to sprawia im i ich rodzicom chyba największą przyjemność - mówi Joanna Zwolińska, instruktorka jazdy konnej w Hotelu Szarlota.

W Szarlocie każdy może nauczyć się jeździć konno. - Jeżeli ktoś przyjedzie na weekend, to robimy tak zwane ABC, czyli "wszystkiego po trochu" - taki skrót, w którym uczymy podejścia do konia, jak na niego wsiąść, jak ruszyć, przede wszystkim jak bezstresowo podchodzić do zwierzęcia. Natomiast potem jeśli ktoś załapie bakcyla i umówi się na pierwsze 10 lekcji, to uczestniczy już w spacerach do lasu. Oczywiście mamy do tego specjalne konie. Mamy konie i do hipoterapii, i do rekreacji, i do zawodów oraz skoków przez przeszkody. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie - zapewnia instruktorka.