Smaki Pomorza. Odcinek 5: Spójrz na Człuchów z góry i zjedz zupę... z chleba. Przepis na zupę chlebową z pierogami i schabem suletto

Zamek w Człuchowie był drugą największą fortyfikacją Zakonu Krzyżackiego, a swoją potęgą ustępował jedynie Malborkowi. 46-metrowa wieża na zamku to najwyższy punkt w Człuchowie. Stąd możemy podziwiać miasto i okolicę. Miasto przecinają cztery jeziora: Rychnowskie, Urzędowe oraz Miejskie - Duże i Małe. W tak pięknym otoczeniu powstał kolejny odcinek Smaków Pomorza.

Dziś zamek krzyżacki jest perłą w koronie Człuchowa. Teraz jest tu muzeum. - Członkowie zakonu robili to, co ja nie do końca lubię - żyli skromnie. Ale teraz zamek jest w polskich rękach, tak więc i my w kuchni cnotliwi nie będziemy - zapowiada z uśmiechem Mistrz Kulinarny Krzysztof Szulborski. Pierogi i zupa... chlebowa Tym razem zapraszamy do Bagietki - manufaktury mistrzowskich pierogów. Jednak to nie pierogi, a zupa chlebowa jest gwiazdą dzisiejszego odcinka. Dodatkiem do niej są pierogi z farszem z kaszy, białego twarogu i okrasy. Na patelni podsmażamy czosnek na maśle EKO Kniaź. Do tego dokładamy także cebulkę i szynkę robioną naturalnym sposobem, bez dodatków chemicznych - tak powstaje zasmażka, której używamy zarówno do zupy, jak i pierogów.

Na farsz do pierogów składają się: ugotowana kasza gryczana, ekologiczny twaróg EKO Kniaź i przygotowana wcześniej okrasa, a dokładnie jej połowa. Do farszu dodajemy też jajko. - Farsz do pierogów musi być związany, bo później łatwiej będzie je nam lepić - podkreśla mistrz.

- Pamiętajcie państwo o jednej fundamentalnej zasadzie - jeżeli robimy ciasto pierogowe, używamy tylko i wyłącznie mąki i gorącej wody, a jeżeli chcemy zrobić makaron, to dajemy mąkę i jajka. [video] 10493[/video] Czas na zupę chlebową. Do garnka wrzucamy drugą część okrasy, dodajemy dwa litry bulionu drobiowego i pokrojony w kostkę chleb żytni oraz pszenny. - Fajne w tej zupie jest to, że nie trzeba jej zagęszczać, bo tę rolę pełni właśnie dobre pieczywo - podkreśla Krzysztof Szulborski. Smak uzupełnia też odrobina tymianku i śmietana firmy EKO Kniaź oraz chrzan. Dodatkiem do zupy, obok pierogów, są kawałki wędzonego schabu podsmażone w panierce parmezanowej.

- Już za czasów Chrystusa piekło się chleb, chociaż nie w taki tradycyjny sposób jak teraz. Mąkę robiło się z pszenicy, którą tarło się między kamieniami. Łączyło się ją z wodą i powstawało ciasto, które wypiekało się na gorących kamieniach - opowiada Mistrz Kulinarny.

Zupa chlebowa z pierogami i schabem suletto Zupa chlebowa

2 l Wywar drobiowy

200 g Chleb razowy

200 g chleb pszenny

100 g masło firmy EKO Kniaź

Śmietanka firmy EKO Kniaź

Przyprawy: czosnek , sól , pieprz , tymianek