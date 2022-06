Smażone pierogi z wieprzowiną i szczypiorkiem, hitowy przepis z TikToka. Gordon Ramsay poleca gotowanie z TikTokiem Katarzyna Puczyńska

Smażone pierożki z wieprzowiną i szczypiorkiem to hit z TikToka. Kliknij w galerię i zobacz filmik. materiały Grupy Wydawniczej Relacja Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Wkrótce w Polsce pojawi się pierwsza książka kucharska z przepisami z TikToka i przedmową znanego kucharza Gordona Ramseya. Wśród polecanych przepisów znalazły się w niej hity od popularnych tiktokerów, m.in. The Korean Vegan, Cooking with Shereen, Cooking with Lynja, Newt i ScheckEats. Mamy dla ciebie potrawę polecaną przez tiktokerkę Dianę Mengyan. Zobacz jej przepis na smażone pierożki z wieprzowiną i szczypiorkiem.