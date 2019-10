Śmierć Adamowicza: Umorzenie wątku akcji ratowniczej w śledztwie dotyczącym zabójstwa prezydenta Gdańska

Biegły ocenił, że akcja reanimacyjna prowadzona była w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji

- Biegły ocenił, że akcja reanimacyjna prowadzona była w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Prawidłowa była również decyzja o przewiezieniu pokrzywdzonego do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Znajdujący się bowiem bliżej szpital nie posiadał oddziału Kardiochirurgii i Torakochirurgii – tłumaczy prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, odnosząc się do opinii pozyskanej po liście patomorfologa z 30-letnim stażem, dr. Leonarda Grossa, który stwierdził, że z „prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością” sposób przeprowadzenia akcji ratowniczej „ przekreślił szansę na powrócenie funkcji życiowych po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych”. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Jak słyszymy, m.in. w oparciu o tę opinię prokurator referent, w ramach postępowania prowadzonego w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza postanowił umorzyć wątek dotyczący działań ratowników medycznych. Ekspert ds. ratownictwa dokonał wcześniej oceny zarówno czynności medycznych podejmowanych na miejscu zdarzenia bezpośrednio po ataku, jak i podjętej decyzji o przewiezieniu prezydenta do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.