Śmierć prezydenta Pawła Adamowicza. Czy służby ignorowały ostrzeżenia w sprawie zabójcy prezydenta Gdańska? Śledztwo do przedłużenia

Co dokładnie działo się po zgłoszeniu matki, która przed wyjściem z więzienia 28-letniego Stefana W. alarmowała, że jest on niebezpieczny? Czy i jak zareagowali policjanci? Co zrobiła Służba Więzienna? Czy postępowali zgodnie z procedurami? - to tylko niektóre wątki, jakie od marca 2019 roku badają śledczy z Kujawsko-Pomorskiego. Tam właśnie, by uniknąć wątpliwości dotyczących bezstronności, trafiło postępowanie dotyczące potraktowania przez służby mężczyzny, który 13 stycznia 2019 roku - miesiąc po opuszczeniu więzienia, gdzie odsiedział 5,5 roku za napady na placówki bankowe zabił prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

- Prokurator referent tej sprawy skierował wniosek do Prokuratora Regionalnego w Gdańsku o przedłużenie okresu śledztwa. Dotychczas nie otrzymaliśmy decyzji w tym zakresie

- relacjonuje prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratory Okręgowej w Toruniu.